Иммунолог Черешнев: частая ревакцинация от COVID-19 может привести к параличу

О риске появления иммунного паралича в случае частой вакцинации от коронавируса сообщил врач-иммунолог Валерий Черешнев. Эксперт пояснил, что если постоянно внедрять в организм инактивированный вирус COVID-19, может сформироваться вторичный иммунодефицит или паралич — состояние, при котором иммунитет не реагирует должным образом и не продуцирует защитные антитела.

Специалист напомнил, что вакцинация подготавливает организм к встрече с коронавирусной инфекцией и стимулирует выработку антител.

«Если вы делаете ревакцинацию через месяц, через три, через шесть, через девять, это те оптимальные сроки, когда наступает суммирование антигенного раздражения. То есть произойдет прямо противоположный эффект и иммунитет просто перестанет вырабатывать антитела. Это простой закон интервала», - рассказал Валерий Черешнев.

Иммунолог добавил, что даже с учетом высокой концентрации вируса среди населения ревакцинацию не стоит делать чаще, чем раз в 6 месяцев, и перед процедурой желательно выяснить, каков уровень антител остался в организме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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