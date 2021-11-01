Заслуженный врач Бочаров: разработанные вакцины не являются иммунной защитой от заражения коронавирусом

Во многих районах России у пунктов вакцинации выстраиваются огромные очереди. Например, в первый день локдауна у дворца спорта «Юность» в Челябинске толпились граждане, желающие привиться от коронавируса.

Между тем крупные вирусологи из разных стран призывают прекратить вакцинацию и задуматься о правильности выбранного пути. Сейчас в России и мире ведутся бурные споры о губительности этой процедуры.

В ходе конференции «Медицинские, организационные и политические вакцинопрофилактики от COVID-19 в России» заслуженный врач России Николай Бочаров заявил о взаимосвязи между заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией.

Ученый упомянул о росте смертности на этом фоне. Он считает, что имеющиеся вакцинные препараты не представляют собой иммунную защиту от заболевания, пишет Lentachel.ru.

Согласно данным оперативного штаба, на 31 октября в России выявили 40 993 новых случаев заражения за сутки, что можно считать новым антирекордом с начала пандемии. Общее число заболевших составляет более 8,5 миллиона. Выздоровели более 7,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 238 тысяч пациентов. Но данные Росстата указывают на то, что количество смертей в разы больше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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