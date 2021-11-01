Американский нейробиолог: перенесенный COVID-19 формирует обширную защиту, которую не может выработать ни одна вакцина

Американский специалист-нейробиолог Майкл Сигал провел исследование на предмет того, почему привитые граждане все равно заражаются вирусом COVID-19. Эксперт определил, что вакцины не могут сформировать иммунитет слизистых оболочек, в результате чего защита от вируса носит поверхностный характер.

Невролог и нейробиолог из США Майкл Сигал напомнил, что именно иммунитет слизистых оболочек обеспечивает первичную защиту от вируса, ведь попадая в рот и нос человека, вирус легко проникает по ним вглубь организма. Ученый отметил, что вакцинация от ковида никаким образом не обеспечивает иммунитет слизистых оболочек, в которые продолжает свободно поступать коронавирусная инфекция.

«Все существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса являются неэффективными для стимуляции секреции определенной формы антител, вырабатывающихся в носу после фактического заражения вирусом. Вследствие этого привитые пациенты могут как заражаться вирусом, так и распространять его», - прокомментировал Майкл Сигал.

Ученый добавил, что в случае выздоровления от коронавируса, организм получает как внутренний иммунитет, так и «слизистый», поэтому перенесенный ковид формирует в организме обширную защиту, которую не может выработать ни одна из вакцин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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