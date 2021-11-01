Иммунолог Шарковская: чем больше будем вакцинироваться, тем больше мутаций может появиться

Аллерголог-иммунолог из Ростова, врач первой категории Татьяна Шарковская высказалась о своем отношении к вакцинации. По ее мнению, она важна, но всеобщей быть не должна. Массовый охват населения прививками подстегнет мутации коронавируса. А сейчас не время для экспериментов.

«Под воздействием вакцины патоген начинает мутировать, защищаясь от агрессии. Также мутации появляются от неправильного применения антибиотиков и проводимого лечения. Чем больше мы будем ставить прививки вакциной, которая еще не до конца изучена и не зарекомендовала себя полноценной вакциной, тем больше может возникнуть мутаций», - приводит мнение Татьяны Шарковской издание «ЛентаЧел».

Врач отметила, что она не является противником вакцинации и профилактических мер, но к нынешней прививочной кампании вопросы все же имеются, и немало. Ранее, напоминает иммунолог, врачи оценивали иммунные прослойки и обязательно отслеживали поствакцинальные осложнение. То есть государство несло ответственность за поставленные прививки. В случае с антиковидными вакцинами этого, увы, нет.

Смущает Шарковскую, что вакцинируют людей сейчас едва ли не где попало - в ТЦ, в музеях. В этой связи сам собой напрашивается вопрос: о каком доверии людей к вакцинации можно говорить в данном случае?

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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