Врач Голухова назвала отказ граждан от COVID-вакцинации безответственным и нелогичным

Люди, которые отказываются от вакцинации от коронавируса, не имея никаких противопоказаний к ней, подвергают опасности не только себя, но и своих близких. Об этом заявила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава РФ Елена Голухова.

В ее глазах отказ от вакцинации выглядит «нелогичным и безответственным решением» людей, которые не думают о жизни и здоровье ни детей, ни пожилых россиян, не говоря уж о своем собственном. Особенно если еще имеются и факторы риска.

«Удивительно, каким образом пациенты, которые имеют риски, имеют повышенный вес, страдают диабетом, остаются очень сдержанными. На что они надеются, я не знаю», — цитирует Голоухову РИАМО.

Эксперт удивляется и уже не знает, какие еще доводы нужны, если уровень смертности (а за сутки уже умирает более тысячи человек) и рост зараженных (более 40 тысяч) их не убеждает в том, что надо привиться.

«Я жестко отношусь к тем ситуациям, когда пациенты не хотят прививаться. Это потусторонние идеи, которые сложно оценить с точки зрения логики», - заявила Голухова.

Прививаться надо, и другого варианта нет еще и потому, что стали чаще болеть дети. Их надо защитить, сформировав вокруг них местный иммунитет. Они уже не так легко, как раньше, переносят коронавирус. Как отмечал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, примерно у половины заболевших симптоматика выражена ярко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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