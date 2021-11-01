Эпидемиолог Ершов назвал риски самолечения при коронавирусе COVID-19

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Эпидемиолог Ершов назвал риски самолечения при коронавирусе COVID-19
Здоровье
Эпидемиолог Феликс Ершов

Эпидемиолог Феликс Ершов рекомендует в случае проявления симптомов любой вирусной инфекции обращаться за медицинской помощью не позже, чем через 2-3 дня. Самолечение может оказаться опасным. Особенно, по его словам, это касается коронавируса. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Врач, как разъяснил эксперт, поможет определить тип вирусного заболевания, что очень важно при инфекции. Например, похожие симптомы есть у гриппа, ОРВИ и ковида. Но именно у последнего наиболее высоки риски тяжелой формы и серьезных последствий. В то же время самостоятельно определить у себя коронавирус человеку подчас невозможно.

«Заболевание отличается лишь неврологическими проявлениями, поэтому при первых признаках вирусной болезни нужно вызвать врача и сдать ПЦР-тест», - отметил врач.

По его словам, при ковиде должно быть исключено самолечение, терять на него драгоценное время нельзя. Против ковида не действуют ни лук с чесноком, ни дыхание над паром, ни другие «дедовские методы». А антибиотики, которые нередко люди назначают сами себе, против вирусов бессильны.

Чтобы одержать победу над «модной» болезнью, нужно вовремя установить точный диагноз: для этого в первые 2-3 дня после появления общего болезненного состояния, насморка и заложенности носа нужно обследоваться у врача и сдать ПЦР-тест. Особенно рекомендует Ершов следовать этому правилу людям 60+ лет, имеющих к тому же хронические заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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