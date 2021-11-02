Профессор Гарварда: Если вакцину не станут вводить, то медики не узнают, насколько она безопасна

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Профессор Гарварда: Если вакцину не станут вводить, то медики не узнают, насколько она безопасна
Здоровье

Профессор Гарварда Эрик Рубин заявил, что данных о безопасности вакцин от коронавируса для детей нет. Он также предложил получить их путем вакцинации несовершеннолетних. Рубин подчеркнул, если вакцину не станут вводить, то медики не узнают, насколько она безопасна.

Доктор отметил, что широкое применение вакцин от ковида для детей спорно, но принимать решение будут Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По сути, профессор Гарварда предложил использовать всех детей США в качестве морских свинок. К слову, в некоторых штатах уже есть постановления губернаторов об обязательной вакцинации детей для посещения государственных школ, как только FDA одобрит применение вакцин. Частные школы сами устанавливают правила.

Известно, что 26 октября, несмотря на отсутствие данных о безопасности вакцин для детей, 17 членов FDA проголосовали за введение несовершеннолетним уменьшенной дозы препарата, при этом один воздержался. 29 октября FDA рекомендовало использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет. Напомним, что случаи вреда здоровью после вакцинации от COVID, составляют менее 1 % от общего количества введенных в США доз, пишет Красная Весна

Однако Федеральная система отчетности о побочных эффектах вакцин VAERS выявляет «менее 1% побочных эффектов вакцины».

Помимо прочего, данные стран с высоким уровнем вакцинации населения указывают на то, что стратегия массовой вакцинации потерпела неудачу, так как фиксируются вспышки заболевания при 70% и даже 80% привитого населения.

Федеральное правительство считает привитыми более 189 миллионов американцев - 57% от числа подлежащих вакцинации граждан, но уже 6 октября стало известно, что в этом году от ковида скончалось больше американцев (353 000), чем за весь прошлый год (352 000).

Если говорить о вакцинации детей, то надо сказать, что несовершеннолетние не подвергаются риску со стороны вируса. Доля смертей детей в возрасте до 17 лет от общей смертности от ковида равна нулю.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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