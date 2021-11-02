Россияне рассказали о побочных эффектах от вакцинации «ЭпиВакКороной»

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Россияне рассказали о побочных эффектах от вакцинации «ЭпиВакКороной»
Здоровье

Россияне сообщают о побочных эффектах от вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор». Эта вакцина относится к числу пептидных препаратов. Она не имеет в составе патогенов вируса COVID-19. Препарат синтетический, его следует вводить в два этапа. Полностью иммунитет формируется за 42 дня. «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела к участкам оболочечного белка S, который отвечает за проникновение инфекции в организм. Эта вакцина не способствует выработке антител в таком количестве, как векторные препараты.

Как отметили пациенты, уровень тяжести побочных эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма. Использование «ЭпиВакКороны» противопоказано лицам младше 18 лет, а также людям с онкологическими и хроническими болезнями, тяжелыми формами аллергии и иммунодефицитом. Головокружения, повышение температуры, слабость, боль в мышцах и месте укола - таковы побочные эффекты от вакцины «ЭпиВакКорона». Однако бывают случаи заболевания коронавирусом, появления поражения легких и аллергических реакций, пишет 72.ru.

Как отмечает молекулярный биолог Ольга Матвеева, «ЭпиВакКорона» критикуется за ошибочный выбор пептидов. С ней согласен вирусолог Анатолий Альтштейн, который заявил, что этот препарат не формирует правильные антитела, поэтому он неэффективен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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