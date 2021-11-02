РУССТРАТ: Эффективность западной вакцинации под вопросом

Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание
Антипрививочные настроения все больше охватывают Европу. Уровень недоверия к вакцине увеличивается еще больше, особенно на фоне сообщений о
Аргументами в пользу и против введения в России обязательной вакцинации от коронавируса в студии «ЦарьГрада» обменялись недавно доктора медицинских
Во многих районах России у пунктов вакцинации выстраиваются огромные очереди. Например, в первый день локдауна у дворца спорта «Юность» в Челябинске
Темпы вакцинации в России увеличиваются, а уровень заболеваемости не снижается. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились
Итальянский ученый Джорджио Агамбен сообщил о неправомерных действиях Минздрава страны, которое навязывает гражданам обязательную вакцинацию от
Захват подразделениями ВСУ Старомарьевки - очень плохой знак, считают аналитики портала «Аргументы недели». Они предупреждают о реальной опасности
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном
О риске появления иммунного паралича в случае частой вакцинации от коронавируса сообщил врач-иммунолог Валерий Черешнев. Эксперт пояснил, что если
Россияне сообщают о побочных эффектах от вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор». Эта вакцина относится к числу
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