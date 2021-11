С начала массовой вакцинации от коронавируса во всех странах ведется статистический учет числа вколотых доз, количества вакцинированных граждан, а также учитываются виды использованных вакцинных препаратов. Университет Джона Хопкинса занимается консолидацией национальных статистик. Как показывает анализ собранных данных, вакцинация не стала панацеей от распространения инфекции.

Анализ показал рост числа заболевших и умерших от коронавируса в странах, где былf использована большая партия вакцин против COVID-19. Об этом заявили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Согласно стандартам ВОЗ, эффективность вакцин для допуска в оборот должна составлять от 50% до 80% и не менее 50% для использования в экстренных случаях.

Стоит заметить, что в начале вакцинации было заявлено о 91% эффективности препаратов от Pfizer и Moderna, но к августу этого года речь шла уже о 66%. А осенью уровень эффективности снизился до 49%. Производители препаратов объясняют эту просадку показателей распространением штамма вируса «дельта». Английский журнал The New England Journal of Medicine написал, что эффективность существующих вакцин составляет 20-30%.

К слову, как утверждается в американской системе VAERS, после введения вакцины скончалось более 17 тысяч человек. И материалов появляется все больше. Этот факт позволяет надеяться на то, что однажды станет известно о том, что массовая вакцинация непроверенными препаратами - это заговор фармкомпаний или попытка установить новый мир, ожидаемый президентом ВЭФ Клаусом Швабом.

