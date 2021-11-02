Профессор Редько: почему скрывается статистика по летальным исходам после вакцинации от COVID-19?

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько допускает, что статистика по зараженным и летальным исходам после вакцинации в России настолько неприглядна, что ее не считают необходимым даже собирать. Не говоря уже о том, чтобы обнародовать и сделать достоянием общественности.

«Граждан в России волнует содержание вопроса: данных нет, потому что они ужасны или их нет, потому что их никто не собирал? Я, все-таки, могу предположить, что тут два в одном. Их не собирают, потому что не ждут от них ничего хорошего, и поэтому их нет, - рассказал специалист в беседе с нашими коллегами из Общественной службы новостей . - Руководители клиник говорят, что вакцинированных среди поступающих менее 1%, а патологоанатомы – о том, что среди поступивших к ним умерших вакцинированных от 55 до 62%. Могу я это утверждать? Нет. Но зарубежные данные ближе к патологоанатомическим цифрам».

Показательным примером о том, как влияет вакцинация, профессор считает Монголию. В минувшем году, до того как там началась вакцинация, в стране заболело 2,5 тысячи, из которых двое скончались.

В феврале-мае этого года там привили 97% населения. После этого заболеваемость стала массовой. За первые шесть месяцев нынешнего года в Монголии официально было зарегистрировано 240 тысяч зараженных и 960 летальных исходов.

«Это факт. За него отвечаю. И он вписывается в мою модель, а не разработчика вакцины “Спутник V” Гинцбурга. Ему я не верю. Если бы не заявляли о принудительной вакцинации, я бы тоже не трогал эту тему. Но в сложившейся ситуации нам необходимо защищать наших граждан, как можем», – заключил Александр Редько.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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