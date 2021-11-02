Приверженцев вакцинации возмутила озвученная Кургиняном статистика летальности по Тайваню

Недавно лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» заявил о том, что работа по продвижению вакцинации населения провалилась. Он предположил, что необходимости «продавливать» прививки нет, если ознакомиться со статистикой летальных исходов от COVID-19 и после вакцинации на Тайване.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) этой страны, вследствие вакцинации там умер 941 человек. Тогда как вследствие заражения коронавирусом COVID-19 скончались 847 человек.

«Оглашение Кургиняном на его канале в сети скандальной статистики с Тайваня, указывающей на бессмысленность самой идеи прививать от ковида, вызвало бурю возмущения в среде пропагандистов вакцинации. Пошли обвинения в будто бы «фейковости» прозвучавшей информации (что совершенно неверно — подлинность данных легко проверить на официальном сайте CDC Тайваня)», - пишет ИА Красная весна со ссылкой на газету «Суть времени».

Отмечается, что больше всего приверженцев вакцинации, которые продвигают ее в массы, возмутил вывод Кургиняна о проваленной работе по убеждению россиян прививаться, что рискует привести к «расколу общества и отходу от Путина его так называемого ядерного электората».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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