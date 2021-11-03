Врач Шаповалов рассказал о сценариях летальных исходов пациентов с коронавирусом

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкалья Константин Шаповалов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции, озвучил сценарии летальных случаев при коронавирусе. Судя по словам специалиста, пациенты зачастую умирают отнюдь не от пневмонии. Более того, по одному из сценариев, пациенты умирают даже при нетяжелом течении болезни и даже после вакцинации.

Причем больные в возрасте за 80 лет умирают вследствие обострения хронических заболеваний и осложнений, отметил врач. По его словам, большинство привитых пациентов скончались на фоне успешно лечащейся пневмонии. У вакцинированных по-другому протекают пневмонии, но у них часто идет декомпенсация ДЭПа, ХСН, диабета и других хронических недугов, подчеркнул Шаповалов, пишет MedNovelty.

Между тем врачи в Забайкальском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 369 случаев заражения коронавирусом, что максимальное для региона. Ранее максимальными были 365 случаев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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