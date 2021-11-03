Французский эпидемиолог: доказательств пользы от третьей дозы вакцины не существует

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Французский эпидемиолог: доказательств пользы от третьей дозы вакцины не существует
Здоровье

Французский специалист-эпидемиолог Мартин Бланшир сообщил о недоказанности эффективности третьей дозы препаратов от коронавируса. Ученый отметил, что применение вакцин от COVID-19 в трехкратном виде не гарантирует лучшей зашиты организма, поэтому необходимость в 3 дозе вакцины отсутствует. 

Французский эпидемиолог и практикующий доктор Мартин Бланшир указал, что ни одно научное исследование не доказало эффективность тройного применения препаратов от коронавируса. По словам эксперта, для выработки антител против патогенов вируса достаточно стандартного цикла из 2 доз вакцины, и ставить дополнительную третью прививку нет смысла. 

«Я делаю важное предупреждение: нет доказательств того, что 3-я доза лучше защищает при тяжелых формах коронавируса, чем первые 2 дозы! Ни одного, ни одного доказательства» - сообщил Мартин Бланшир. 

Эксперт заявил, что в условиях дефицита вакцин в странах третьего мира, становится преступлением делать по 3 инъекции препарата от ковида и лучше перераспределить излишки вакцин таким образом, чтобы иммунизировалось как можно больше людей в бедных странах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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