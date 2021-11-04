Российский эпидемиолог предупредил об опасности из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать серьезные опасения из-за того, что до сих пор не удалось существенно снизить смертность и темпы распространения инфекции.

В беседе с Е1.RU уральский эпидемиолог анонимно рассказал, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области могут быть введены новые ограничения. Медик подчеркнул, что в ситуации, когда идет набор высоты, а не снижение с ожидаемым возможным набором высоты в дальнейшем, говорить об отмене ограничений слишком преждевременно.

Врач также добавил, что россияне слишком легко относятся к коронавирусу сейчас, и в итоге начали игнорировать защитные меры, не хотят носить маски и соблюдать дистанцию. Антипрививочники еще больше ухудшают ситуацию.

Эпидемиолог Александр Выгоняйлов говорит о том, что еще как минимум месяц будет идти рост количества инфицированных, а также возможны новые антирекорды по летальным исходам. И ситуация с COVID-19 на Урале далеко не лучшая в России.

Поэтому всем, кто не привился до сих пор, рекомендуется обязательно вакцинироваться, а до формирования им важно снизить вероятность заражения, для чего важно не только носить маску и соблюдать дистанцию, но и максимально ограничить контакты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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