Ученый Волчков: высокие темпы вакцинации обманчивы

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью газете «Московский комсомолец» обозначил главное последствие коронавируса для многих переболевших.

По его словам, ковид бьет по разным системам организма. Принято считать, что основной удар на себя принимают сердечно-сосудистая, эндокринная и ЦНС. Но вирус затрагивает и мозг - после перенесенного заболевания многие граждане отмечают, что интеллект у них уже не тот, уровень IQ падает.

Волчков отметил, что последствие КВИ можно охарактеризовать одной короткой, но очень емкой фразой:

«Мы банально стали глупее».

Комментируя высокую смертность от коронавируса в России, которая фиксируется на фоне повышения уровня вакцинации, ученый указал на следующий момент. В частности, он считает, что не стоит смотреть на количество поставленных прививок, ибо данные неинформативны. Те, кто хотел защитить себя прививкой, делают это. Противники вакцинации как не вакцинировались, так и не собираются этого делать.

«Высокие темпы вакцинации на самом деле обманчивы. Прививку делают одни и те же люди. Сначала они вакцинировались, теперь ревакцинируются. А те, кто и не думал прививаться раньше, тот не занимается этим вопросом и сейчас», - отметил Волков.

Ученый счел необходимым донести до таких граждан, которые не доверяют вакцинам, что «любая плохая вакцина лучше, чем никакая». Ибо, подчеркнул он, вирус мутирует в сторону контагиозности, не ослабевает, а становится более сильным и летальным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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