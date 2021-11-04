Итальянский вирусолог Палу: коронавирус - результат лабораторного инцидента

Джорджо Палу, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам, в лабораторном происхождении нового коронавируса не сомневается. Он называет SARS-CoV-2 «инцидентом в лаборатории Уханя», пишет газета Corriere della Sera .

По словам Палу, утечки из лабораторий «случались и раньше в других китайских лабораториях с вирусами и бактериями, как и в США, и в некоторых других странах».

В лаборатории Уханя явно что-то произошло во время работы с вирусом, настаивает Палу.

«Сигнал тревоги от китайцев поступил с опозданием, это известно. Китай никогда до конца не прояснял причины появления вируса», — отметил он.

Напомним; что не все ученые склоняются к версии о лабораторном происхождении коронавируса. Комиссия ВОЗ тоже не нашла доказательств, которые указывали бы на это, во время своего расследования. Однако организация окончательно не отказалась от этой версии, продолжая изучать различные гипотезы о происхождении ковида.

Китай же в категорической форме настаивает на том, что и речи быть не может о лабораторном происхождении коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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