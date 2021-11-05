Эксперты Минздрава рассказали, кому сейчас следует вакцинироваться

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Эксперты Минздрава рассказали, кому сейчас следует вакцинироваться
Здоровье

Эксперты Минздрава РФ на площадке ОП РФ в рамках форума «Сообщество» рассказали о том, кому важно обязательно вакцинироваться от коронавируса.

В первую очередь, уверены специалисты, важно позаботиться о том, чтобы доступ к вакцинам был у всех. Об этом говорит и доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

«На мой взгляд, главная сейчас проблема – это вопрос вакцинации. Руководством нашей страны приняты все меры для того, чтобы каждый гражданин имел возможность вакцинации. На мой взгляд, созданы абсолютно все условия для того, чтобы каждый человек мог привиться», – сказал он.

Ситуацию с вакцинацией прокомментировала доктор медицинских наук, заслуженный врач России Оксана Драпкина. Она подчеркнула, что важно сейчас вакцинироваться и тем, кто ранее болел коронавирусом, поскольку, как оказалось, уровень антител и у переболевших, и у тех, кто прививался, постепенно снижается.

Нежелание людей вакцинироваться вылилось в низкие темпы формирования коллективного иммунитета и способствовало тому, что вирус мутировал. Поэтому, учитывая то, что в стране период экстренной вакцинации, прививаться рекомендуется обязательно и тем, кто переболел более чем полгода назад, и тем, кто вообще не вакцинировался. А тем, кто получил прививку шесть месяцев назад и больше, также следует пройти ревакцинацию.

Драпкина добавила, что ревакцинация и вакцинация после болезни важна, независимо от того, какой уровень антител показывает тестирование.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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