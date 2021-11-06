Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

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Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных
Здоровье

Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки коронавируса, как таковые, отсутствуют у привитых граждан – однако они все равно могут инфицироваться вирусом. Об этом пишет «ИноСМИ».

Согласно статистике эпидемиологов в Дании, всего в стране среди привитого населения было инфицировано коронавирусом 22 682 человека, что составляет 0.5% от общего числа. При этом абсолютное большинство зараженных пациентов не испытали на себе признаки коронавируса вообще, тогда как остальные почувствовали недомогание легкой и средней тяжести. Датские ученые отметили, что тяжелые признаки коронавируса у привитых людей отсутствовали, что объясняется выработанной в организме иммунной защитой против вируса. 

Наиболее распространенными симптомами COVID-19 среди вакцинированных граждан были названы простудные признаки — боль в горле, чихание, кашель, незначительное повышение температуры, головные боли и бессонница. Иногда привитые граждане чувствовали потерю обоняния, жар и затрудненное дыхание, однако такие симптомы встречались крайне редко. 

Издание «DR» напомнило, что максимальная эффективность вакцины от ковида составляет 6 месяцев, после чего иммунитет начинает снижаться. Поэтому в этот период необходимо идти на повторную процедуру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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