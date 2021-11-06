Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью газете «Московский комсомолец» обозначил главное последствие коронавируса
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .
Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкалья Константин Шаповалов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции,
Американское издание The Hill сообщило о том, что Китай запустил программу строительства пусковых установок для ракет, способных нести ядерное
Кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса может стартовать в США в ближайшее время. По заявлению координатора Белого дома по борьбе с
Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев высказал сомнения по поводу предложения директора центра им. Гамалеи
Джорджо Палу, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам, в лабораторном происхождении нового коронавируса не сомневается.
Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать серьезные опасения из-за того, что до сих пор не удалось существенно снизить смертность и темпы
Жители Литвы не могут получить компенсация за возникшие побочные эффекты после прививок от коронавируса, потому что вакцины все еще находятся на
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