Эксперт рассказал, кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса COVID-19

Ревакцинация от коронавируса необходима при снижении иммунитета, заявил эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

Он объяснил, что некоторым пациентам она необходима, поскольку со временем иммунитет, сформированный после первой прививки, у них снижается.

Как быстро будет падать уровень антител, зависит от множества факторов. Это индивидуальный процесс, но, все же, рекомендуется повторный укол группам риска сделать через полгода после первой вакцинации.

Ревакцинация необходима в первую очередь тем, кто часто болеет простудными заболеваниями. Он добавил, что не всегда с первой дозы формируется количество антител, достаточный для защиты от коронавируса, и ревакцинация поможет организму сформировать достаточно сильный иммунитет.

Гиль отметил, что ориентироваться все же лучше на временные рамки, а не на показатели уровня антител. Для укрепления иммунитета он советует вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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