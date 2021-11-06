Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно.

Тем не менее, прививка от коронавируса стала важным условием для того, чтобы сохранить работу и вести привычный образ жизни, поскольку многие места можно посетить только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию, передает КП .

О том, как вакцинироваться тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она подчеркнула, что если факт заражения ковидом у пациента не зарегистрирован, не было положительного результата ПЦР-теста, признаков инфекции, то подтвердить бессимптомно перенесенное заболевание сложно. Поэтому в таких случаях рекомендуется вакцинироваться. Ориентироваться следует на стандартные сроки, то есть, пройти должно шесть месяцев после первой вакцинации.

Но если есть подозрение, что был перенесен коронавирус, можно обратиться к своему врачу на консультацию. Он уже определит, действительно ли человеку необходима сейчас прививка от коронавируса, поскольку в некоторых ситуациях ревакцинацию приходится отсрочить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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