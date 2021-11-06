Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью газете «Московский комсомолец» обозначил главное последствие коронавируса
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .
Джорджо Палу, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам, в лабораторном происхождении нового коронавируса не сомневается.
Единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут повторить не только для пенсионеров, но и для некоторых других категорий. В этом убеждены
Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института
Жители Литвы не могут получить компенсация за возникшие побочные эффекты после прививок от коронавируса, потому что вакцины все еще находятся на
Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать серьезные опасения из-за того, что до сих пор не удалось существенно снизить смертность и темпы
Клинический фармаколог и кандидат медицинских наук озвучил причины, из-за которых россиянам нельзя прививаться вакциной «Спутник V», пишет агентство
Эксперты Минздрава РФ на площадке ОП РФ в рамках форума «Сообщество» рассказали о том, кому важно обязательно вакцинироваться от коронавируса. В
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