Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19.

Немало специалистов уверены, что аутопсия позволит многое узнать о коронавирусной инфекции, пишет Daily Mail. Но даже сейчас, когда коронавирусная инфекция унесла жизни 5 млн человек, вскрыты только сотни тел, передает МК .

Анализируя эту ситуацию, некоторые специалисты говорят о том, что вместо вскрытия используются для исследования причин смерти более современные технологии. Но все же Национальный институт здравоохранения (NIH) планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов на исследование того, как влиял COVID-19 на организмы тех, кто скончался от него.

Эксперты Bloomberg пишут о то, что до сих пор не удалось точно выяснить, как идет процесс распространения коронавируса по организму.

«Крайне важно, чтобы были проведены тысячи вскрытий, чтобы мы могли составить эту картину, - заявил доктор Джеффри Таубенбергер.

Это, по его словам, позволит также разобраться в том, что происходит с организмом, когда COVID-19 не становится причиной летального исхода.

И хотя вскрытий для исследования COVID-19 проведено еще мало, специалистам уже удалось установить, что он может поражать сердце и мозг. Поэтому, несмотря на высокую его стоимость, которая может составлять от 2 тыс. до 4 тыс. долларов, ученые в разных странах мира намерены получить финансирование на эти исследования, так как полученная информация поможет в разработке эффективного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей