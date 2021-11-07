Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью газете «Московский комсомолец» обозначил главное последствие коронавируса
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .
Джорджо Палу, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам, в лабораторном происхождении нового коронавируса не сомневается.
Единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут повторить не только для пенсионеров, но и для некоторых других категорий. В этом убеждены
В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка
Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института
Клинический фармаколог и кандидат медицинских наук озвучил причины, из-за которых россиянам нельзя прививаться вакциной «Спутник V», пишет агентство
Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки
Эксперты Минздрава РФ на площадке ОП РФ в рамках форума «Сообщество» рассказали о том, кому важно обязательно вакцинироваться от коронавируса. В
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