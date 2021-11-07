Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

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Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
Здоровье

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка противопоказана.  Все они могут получить медотвод.

Поводом для этого являются обострившиеся хронические заболевания. Так, нельзя ставить прививку при острой стадии болезни. Нельзя вакцинироваться тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины. Врач-инфекционист Елена Мескина рекомендовала таким пациентам принимать умифеновир и интерферон в виде спрея или капель в нос. Если человек с хроническими заболеваниями заражается коронавирусом, то болезнь быстро переходит в тяжелую форму, подчеркнула врач. По этой причине она рекомендует людям из категории риска безотлагательно вакцинироваться, пишет Вечерняя Москва.

По мнению терапевта Ларисы Алексеевой, все пациенты с диабетом, имеющие кардиологические болезни, ревматоидные и онкологические недуги, вакцинируются без последствий для организма. Врач считает, что серьезных медицинских отводов от прививки нет. Алексеева призвала граждан не придумывать себе искусственные причины не делать прививку.

Иммунолог Логинова в свою очередь рассказала, что аллергики тоже могут вакцинироваться, но им лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, что доктор назначит прием антигистаминных препаратов. 

Как сообщила врач-инфекционист Елена Мескина, в России появились новые медикаменты, предназначенные не столько для профилактики коронавируса, сколько для предупреждения развития его тяжелых форм. Эти препараты вводятся на самых ранних стадиях болезни. В этих лекарственных средствах содержатся моноклональные антитела, воздействующие на спай-белок коронавируса и препятствующие его присоединению к клеткам  организма человека.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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