Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

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Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
Здоровье

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат обнародовал результаты этой научной работы.

Как отметил специалист, в этот период времени можно оценивать данные о людях, прошедших вакцинацию в конце июля нынешнего года. В своих исследованиях демограф использует информацию только по регионам, где не меньше 30 % привитых граждан.

По словам Тимакова, в  августе общие показатели смертности по стране превышали доковидный уровень (август 2019 года) на 44,3 %, а уже в сентябре – на 45,2 %. Демограф отмечает, что в более привитых регионах избыточная смертность в августе составляет 34,0%, а в сентябре - 28,3 %.  Тимаков подчеркнул, что эти цифры можно даже не комментировать, так как они говорят сами за себя.

Специалист также заявил, что представленные им результаты можно считать  предварительными, но исследование продолжается.

Ранее  Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением опасной инфекции в России вышла из-под контроля. Уровень смертность  от коронавируса не только не снижается, то и продолжает расти ужасающими темпами. Ежедневно в стране умирает более тысячи человек. Самое страшное то, что этот факт уже становится нормой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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