Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист раскрыла, что самыми опасными методами «терапии» ковида является назначение антибиотиков и гормонов — а такая практика весьма распространена в РФ.

Иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц сообщила, что одним из факторов стабильного ухудшения эпидемической обстановки в России является неправильная терапия ковида. Врач указала, что антибиотики и гормоны, которые так часто задействуют в стране при лечении коронавирусной инфекции, являются абсолютно бесполезными — а в некоторых случаях еще и могут навредить пациенту.

«Это же касается и антивирусных препаратов. Такой излюбленный российскими врачами Арбидол абсолютно неэффективен, а антибиотики и гормоны вообще должны быть под строгим табу», - рассказала врач.

Дарья Карташаева-Эмберц добавила, что высокая температура на протяжение 3 дней и более не является поводом для госпитализации в клинику — в этом случае рекомендовано обильное питье, постельный режим и прием жаропонижающих средств.

«Прием антибиотиков с первых же дней инфицирования ковидом только усугубляет течение болезни, провоцирует высокие риски тяжелых осложнений. Если ковид протекает в легкой форме, то не надо добивать организм приемом противовирусных, гормонов и антикоагулянтов», - рекомендовала иммунолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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