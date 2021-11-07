Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению специалиста, по тестированию на наличие белка аденовируса Ad26 не всегда можно определить, делал ли пациент прививку или нет, поэтому утверждение Гинцбурга в корне неверно. Об этом пишет «URA.ru».

Практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов прокомментировал заявление ученого Александра Гинцбурга о том, что по тестированию на антитела к белку Ad26 можно определить, действительно ли человек прививался от коронавируса. Врач указал, что иногда такие антитела пропадают почти сразу же после вакцинации, что объясняется индивидуальными особенностями организма.

«Я не согласен с заявлением Гинцбурга о том, что всех вакцинированных надо тестировать на антитела к белку аденовируса Ad26. У человека иногда попросту не вырабатываются такие антитела в силу индивидуальных особенностей организма, или быстро исчезают после прививки. И что тогда?», - заявил Антон Ершов.

Врач отметил, что согласно статистическим данным, как минимум у 5% привитых граждан, антитела не вырабатываются по каким-то причинам, но при этом они действительно проходили процедуру вакцинации.

«Слова Гинцбурга только усилят недоверие населения к вакцинации», - добавил Ершов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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