Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

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Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
Здоровье

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса в России. По словам эксперта, результаты кампании по массовой иммунизации населения являются настолько неприглядными, что их попросту не хотят обнародовать.

Профессор Александр Редько предположил, что многочисленные утверждения экспертов о том, что кампания массовой вакцинации в РФ терпит провал, может быть правдой — вот только доказать это, как и опровергнуть, нет возможности. Ученый отметил, что статистика по вакцинации, инфицированию привитых граждан и их смерти от ковида не может замалчиваться просто так, и скорей всего на это есть объективные причины. 

«Официально никто не может подтвердить информацию, что после вакцинации население все равно заражается и умирает от коронавируса. Врачи неоднократно писали обращение в Минздрав, Госдуму, чтобы им предоставили реальные данные о кампании иммунизации, но ответа так и не получили», - заявил Александр Редько. 

Эксперт добавил, что исходя из информации от руководителей клиник, среди пациентов их клиник, которые поступают с коронавирусом, менее 1% привитых — при этом патологоанатомы утверждают, что к ним поступают от 55 до 62% привитых пациентов. 

«Я не берусь однозначно утверждать, что эти данные верны. Но у нас попросту нет возможности их опровергнуть — правительство сделало все для этого», - добавил профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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