Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Image 16+
Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
Здоровье
Доктор наук Гундаров

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что вакцинация безопасна и эффективна. Пока же в этом можно усомниться, утверждает он и апеллирует к такому факту: после начала прививочной кампании кривая смертности и заболеваемости пошла вверх.

«Смотрим: рост доли вакцинированных есть, а где снижение заболеваемости? Где снижение смертности? Более того, уровень смертности превышает 2020 год, точно так же, как и по заболеваемости», - заявил Игорь Гундаров.

Все это, по его словам, может означать только одно: нулевая гипотеза не доказана. Рост числа привитых не привел к положительному эффекту. Также, подчеркивает он, пока не доказано, что увеличение вакцинированных людей снижает смертность.

Доктор медицины Дмитрий Еделев, который также присутствовал на эфире, полагает, что у совпадений, на которые ссылается его коллега, есть логические объяснения. Например, в росте уровня заболеваемости виноваты мутации патогена. Всем известно, что дельта-вариант втрое заразнее уханьского штамма.

«Отсюда и корреляция: чем более заразный вирус, тем больше у нас заболевших», - отметил он.

Что касается такой страны, как Монголия, которую в пример приводят многие противники вакцинации, где до начала кампании по вакцинации заразившихся было немного и всего несколько летальных случаев, а затем начался стремительный рост заболевших и числа летальных исходов, объяснением может быть следующим. Страна долгое время не имела достаточного количества тестов, и не было вакцин. И только получив и то и другое, появилась хоть какая-то статистика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

Сегодня, 15:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Сегодня, 14:43

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Вчера, 18:28

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Вчера, 17:33

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Вчера, 15:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Вчера, 12:13

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

Вчера, 10:28

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Вчера, 00:58

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

6-11-2021, 18:13

Эксперт рассказал, кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса COVID-19

6-11-2021, 12:28

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

6-11-2021, 00:13

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

5-11-2021, 12:13

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцинации «Спутником V»

5-11-2021, 09:43

Эксперты Минздрава рассказали, кому сейчас следует вакцинироваться

5-11-2021, 09:38

Итальянский вирусолог Палу: коронавирус - результат лабораторного инцидента

4-11-2021, 19:03

Ученый Волчков: высокие темпы вакцинации обманчивы

4-11-2021, 14:53

Российский эпидемиолог предупредил об опасности из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране

4-11-2021, 09:28

Французский эпидемиолог: доказательств пользы от третьей дозы вакцины не существует

3-11-2021, 10:58

Врач Шаповалов рассказал о сценариях летальных исходов пациентов с коронавирусом

3-11-2021, 10:23

Приверженцев вакцинации возмутила озвученная Кургиняном статистика летальности по Тайваню

2-11-2021, 21:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 18:28

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
  • Вчера, 12:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19
  • Вчера, 15:13

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
  • Вчера, 10:28

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
  • Сегодня, 14:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации
  • Вчера, 17:33

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса
  • Вчера, 00:58

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных
  • 6-11-2021, 00:13

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно
  • 6-11-2021, 18:13

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала

Эксперт рассказал, кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса COVID-19
  • 6-11-2021, 12:28

Эксперт рассказал, кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса COVID-19

Ревакцинация от коронавируса необходима при снижении иммунитета, заявил эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета