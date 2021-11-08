Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что вакцинация безопасна и эффективна. Пока же в этом можно усомниться, утверждает он и апеллирует к такому факту: после начала прививочной кампании кривая смертности и заболеваемости пошла вверх.

«Смотрим: рост доли вакцинированных есть, а где снижение заболеваемости? Где снижение смертности? Более того, уровень смертности превышает 2020 год, точно так же, как и по заболеваемости», - заявил Игорь Гундаров.

Все это, по его словам, может означать только одно: нулевая гипотеза не доказана. Рост числа привитых не привел к положительному эффекту. Также, подчеркивает он, пока не доказано, что увеличение вакцинированных людей снижает смертность.

Доктор медицины Дмитрий Еделев, который также присутствовал на эфире, полагает, что у совпадений, на которые ссылается его коллега, есть логические объяснения. Например, в росте уровня заболеваемости виноваты мутации патогена. Всем известно, что дельта-вариант втрое заразнее уханьского штамма.

«Отсюда и корреляция: чем более заразный вирус, тем больше у нас заболевших», - отметил он.

Что касается такой страны, как Монголия, которую в пример приводят многие противники вакцинации, где до начала кампании по вакцинации заразившихся было немного и всего несколько летальных случаев, а затем начался стремительный рост заболевших и числа летальных исходов, объяснением может быть следующим. Страна долгое время не имела достаточного количества тестов, и не было вакцин. И только получив и то и другое, появилась хоть какая-то статистика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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