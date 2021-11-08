Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

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Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников
Здоровье

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов предложил маркировать антипрививочников.

«Съезд инфекционистов России выносит постановление о том, что каждый человек (иностранные агенты же есть, правильно?) получает карточку «собака лает, ветер носит». Врачи решают этот вопрос. Маркировать их должны специалисты. Если мы вводим понятие «собака лает, ветер носит», то эти люди будут знать, что им, как иностранным агентам, дают соответствующую наклейку», - заявил Фаворов.

Такой подход, по его мнению, позволит снизить влияние антиваксеров на прививочную кампанию.

Призвал он также проводить проверку профессиональных знаний врачей, которые выступают открыто против вакцинации и призывают своих пациентов не ставить прививки от коронавируса.

Отметим: Минздрав РФ заявляет о необходимости вакцинации подавляющего большинства россиян, чтобы остановить эпидемию в стране. Вакцинация позволит увеличить прослойку людей с иммунитетом, что позволит снизить уровень загруженности медучреждений, а это улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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