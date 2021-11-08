Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса
Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат
Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист
В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка
Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что
Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению
Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что
Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки
Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала
Ревакцинация от коронавируса необходима при снижении иммунитета, заявил эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета
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