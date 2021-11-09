После вакцинации люди умирают, и это уже далеко не новость. Другое дело, что на Западе не делают из этого секрета, чего нельзя сказать о России или соседней Украине.

Если сравнивать данные из открытых источников, уровень летальности после вакцинации различными вакцинами примерно одинаков. Опять же, за исключением России и Украины, власти которых не считают необходимым вести статистику по осложнениям и летальным исходам после прививки.

Правда, недавно украинские журналисты отправили запрос местному Минздраву, в котором потребовали сообщить, сколько людей скончались в стране после вакцины. Оказалось, 118 человек. В Минздраве заверили, что по каждому случаю ведется расследование, но ведомство точно знает, что никакой связи между получением прививки и летальным исходом нет. Все случаи гибели ведомством преподносятся как события, которые просто случайно совпали по времени с проведением вакцинации.

Журналисты отметили, что некоторые события так совпали, что люди умирали через несколько часов или дней после прививки, притом, без других видимых причин смерти.

Уровень летальности после вакцинации высчитать не так уж сложно, если взять данные по числу привитых и сведения из открытых источников по смертям после получения прививки.

Так, согласно расчетам наших коллег из издания «Накануне.ру» , он следующий.

На Украине к моменту ответа министерства здравоохранения было вакцинировано 9,5 млн человек, то есть уровень летальности после вакцинации составил 12 смертей на миллион вакцинированных.

В РФ, если принимать во внимание данные проекта «Стопвакцизм», где сообщается о 430 летальных исходах после вакцинации, это 8 смертей на миллион.

В Великобритании из 45 млн привитых скончались 1,7 тысяч человек, а в США из 220 миллионов, охваченных прививками, 17 тысяч.

На Тайване умерли почти тысяча из 17 млн привитых - здесь следует подчеркнуть, что после вакцинации людей умерло больше, чем от коронавируса.

Если разделить количество смертей на количество привитых, получается такой уровень летальности после вакцинации (приводится число смертей на миллион привитых):

США - 78;

ЕС - 26;

Великобритания - 38;

Тайвань - 56;

Австралия - 35;

Украина - 12;

Россия - 8.

Реальное число смертей может быть в несколько раз больше, поскольку проблемы со статистикой налицо.

Большая ли это летальность? Вопрос к специалистам, а не к журналистам. Но если сравнивать с летальностью по коронавирусу, то явно нет - ковид уносит намного больше жизней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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