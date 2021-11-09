Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

Эпидемиолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявляет о невозможности победить коронавирус. Хочет того человечество или нет, он навсегда останется в популяции. Возможно, в качестве сезонного заболевания. Но, говорит Дубинин, что делать, тогда придется решать самим людям. Выбор будет не особо велик: регулярно вакцинироваться или болеть и умирать.

По словам эксперта, переход ковида в разряд сезонных заболеваний возможен только тогда, когда большая часть населения переболеет или привьется. Тогда вне сезона COVID-19 люди практически не будут болеть.

«Можно сравнивать коронавирус с гриппом, который мутирует каждый год, но есть отличия: разнообразие у гриппа очень большое, у коронавируса оно меньше. Если прививки, которые мы делаем от гриппа, через год уже не помогут, то вакцинация от коронавируса должна, хоть и в меньшей степени, помогать организму бороться с патогеном», - поведал Николай Дубинин в эфире ОСН.

Специалист не сомневается в том, что в будущем прививки раз в полгода-год будет достаточно. В том, что коронавирус станет сезонным, сомнений нет - предпосылки к этому уже просматриваются.

«Сезонность коронавируса уже сейчас налицо: если охват вакцинации увеличится, тогда мы увидим всплески в сезон, а заболеваний вне сезона не будет или их будет очень мало», — подчеркнул он.

Дубинин уверен, что только вакцинация позволит нам спастись. Поэтому тем, кто этого еще не сделал, обязательно надо защитить себя прививкой. Тем более что сейчас ковид особенно свирепствует. В РФ за минувшие сутки был зарегистрирован новый антирекорд по числу летальных случаев - умерли 1211 пациентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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