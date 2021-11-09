Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

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Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами
Здоровье

Лица, выступающие против вакцинации, следует признавать террористами.

Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков, передает URA.RU.

Антипрививочники, подчеркнул он, несут большой вред обществу и всей России. На совести этих людей, уверен Чумаков, тысячи смертей, поскольку именно они препятствуют формированию коллективного иммунитета, и способствуют росту числа зараженных коронавирусом.

Возмущает его и то, что немало врачей, которые также выступают против вакцинации и даже отговаривают вакцинироваться тех пациентов, которые к ним обращаются.

«Эта чушь поддерживается неграмотными или полуграмотными людьми, и еще хуже, когда это поддерживается врачами и какими-то профессорами. Давайте их запишем в террористы, и пускай они попробуют дергаться», — заявил Чумаков.

Чумаков ранее сообщил, что поддерживает принудительную вакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация должна проводиться обязательно по всему миру, поскольку победить коронавирус в отдельно взятой стране не удастся.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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