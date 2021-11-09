Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

Image 16+
Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения
Здоровье

В России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: за день скончались 1211 человек. А прирост заболевших за сутки уже перевалил за отметку в 40 тысяч. Врач Тимур Пестерев высказал мнение о том, что количество летальных случаев будет снижаться только после того, как большая часть населения вакцинируется. Врач считает, что привить от коронавируса необходимо более 90% граждан.

Коронавирус будет еще долго распространяться при нынешнем отношении россиян к вакцинации, сделал вывод специалист. Пестерев отмечает, что постоянный рост смертности от коронавируса вызван предыдущим ростом заболеваемости. Он пояснил, что пики смертности отстают от пиков заболеваемости на пару недель. Если учесть уровень заболеваемости последней недели, то удивляться предстоящему увеличению количества летальных исходов не стоит, заявил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

Вчера, 23:53

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

Вчера, 16:08

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

Вчера, 15:48

Сколько людей умирают в разных странах мира после вакцинации: уровень летальности

Вчера, 09:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

8-11-2021, 15:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

8-11-2021, 14:43

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

7-11-2021, 18:28

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

7-11-2021, 17:33

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

7-11-2021, 15:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

7-11-2021, 12:13

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

7-11-2021, 10:28

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

7-11-2021, 00:58

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

6-11-2021, 18:13

Эксперт рассказал, кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса COVID-19

6-11-2021, 12:28

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

6-11-2021, 00:13

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

5-11-2021, 12:13

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцинации «Спутником V»

5-11-2021, 09:43

Эксперты Минздрава рассказали, кому сейчас следует вакцинироваться

5-11-2021, 09:38

Итальянский вирусолог Палу: коронавирус - результат лабораторного инцидента

4-11-2021, 19:03

Ученый Волчков: высокие темпы вакцинации обманчивы

4-11-2021, 14:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
  • 8-11-2021, 14:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
  • 7-11-2021, 18:28

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
  • 7-11-2021, 12:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19
  • 7-11-2021, 15:13

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
  • 7-11-2021, 10:28

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса
  • Вчера, 10:53

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса

Статистика по летальным исходам среди привитых вынудила британское издание Theexpose.uk написать о ковидной катастрофе. Журналисты сделали достоянием

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса
  • 7-11-2021, 00:58

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации
  • 7-11-2021, 17:33

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников
  • 8-11-2021, 15:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане
  • Вчера, 20:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

В американском городе Провинстауне произошла вспышка коронавируса. Она показала, что 74% заразившихся ранее были вакцинированы. Теперь врачи спорят о