Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

В России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: за день скончались 1211 человек. А прирост заболевших за сутки уже перевалил за отметку в 40 тысяч. Врач Тимур Пестерев высказал мнение о том, что количество летальных случаев будет снижаться только после того, как большая часть населения вакцинируется. Врач считает, что привить от коронавируса необходимо более 90% граждан.

Коронавирус будет еще долго распространяться при нынешнем отношении россиян к вакцинации, сделал вывод специалист. Пестерев отмечает, что постоянный рост смертности от коронавируса вызван предыдущим ростом заболеваемости. Он пояснил, что пики смертности отстают от пиков заболеваемости на пару недель. Если учесть уровень заболеваемости последней недели, то удивляться предстоящему увеличению количества летальных исходов не стоит, заявил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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