Академик Зверев призвал отказаться от вакцинации детей против коронавируса COVID-19

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с изданием «Вечерняя Москва» призвал отказаться от идеи внедрить вакцинацию детей от коронавируса в России. Он настаивает на том, что дети не нуждаются в прививке, так как почти не болеют COVID-19.

«Детей надо оставить в покое. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой "хроникой", с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно», — пояснил Зверев.

Он добавил, что сам коронавирус сейчас не меняется, появляются только его новые измененные штаммы. Притом, от исходного (стартового) варианта, они разительно не отличаются. Следовательно, существующие вакцины должны защищать на прежнем уровне.

Виталий Зверев пояснил, что заражение ковидом происходит, потому что вирус взаимодействует с рецепторами человека, вследствие чего проникает и заражает клетку.

«На данный момент сродство патогена с рецептором ближе. Он может распространяться быстрее, действовать более эффективно, необходима наименьшая доза заражения для развития болезни», — отметил академик.

Он добавил, что у детей таких рецепторов, в отличие от взрослых, намного меньше, поэтому и с вирусом ковида они соприкасаются на порядок меньше.

Добавим, что за почти два года пандемии мнение академика Зверева о преувеличенной опасности коронавируса не изменилось. Он убежден, что если вести правильную борьбу с патогеном и вовремя начинать лечение, летальность можно снизить до десятых процента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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