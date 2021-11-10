Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19

В США выясняют, кто же все-таки разрабатывал вакцины от коронавируса.

Как пишет New York Times, спорят по этому поводу компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям, передает РИА Новости . Они пытаются разобраться, кто же открыл центральны компонент вакцины против COVID-19.

Так, в патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, при этом имена трех ученых из государственного агентства США там не фигурируют. И это стало причиной спора.

New York Times пишет о том, что вакцина была разработана Moderna и нацинститутом на основании результатов их совместной научной деятельности. При этом в госагентстве уверены, что как раз его ученые открыли процесс, который лежит в основе иммунного ответа после вакцинации.

Эксперты говорят о том, что от результатов этого спора может зависеть не только то, где вакцина будет доступна, но и прибыль компании.

Вакцина Moderna доступна в США еще с 2020 года, а в 2021 году она была одобрена в ЕС и сейчас используется для вакцинации во многих странах мира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей