Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19

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Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19
Здоровье

В США выясняют, кто же все-таки разрабатывал вакцины от коронавируса.

Как пишет New York Times, спорят по этому поводу компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям, передает РИА Новости. Они пытаются разобраться, кто же открыл центральны компонент вакцины против COVID-19.

Так, в патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, при этом имена трех ученых из государственного агентства США там не фигурируют. И это стало причиной спора.

New York Times пишет о том, что вакцина была разработана Moderna и нацинститутом на основании результатов их совместной научной деятельности. При этом в госагентстве уверены, что как раз его ученые открыли процесс, который лежит в основе иммунного ответа после вакцинации.

Эксперты говорят о том, что от результатов этого спора может зависеть не только то, где вакцина будет доступна, но и прибыль компании.

Вакцина Moderna доступна в США еще с 2020 года, а в 2021 году она была одобрена в ЕС и сейчас используется для вакцинации во многих странах мира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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