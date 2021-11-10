Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

Обязательная вакцинация от COVID-19 возможна, если власти готовы выплатить компенсацию всем, у кого возникнут проблемы со здоровьем из-за прививок. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает НСН .

Ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 предложил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но, как считает Мясников, важно понимать, какие последствия того решения будут и для государства, и для каждого конкретного человека, а также, готово ли государство расплачиваться за навязанные условия в случае негативных последствий.

Мясников добавил, что обязательная вакцинация необходима для тех, кто при заражении может не пережить COVID-19. Это люди из группы риска, то есть лица старше 65, а также те, у кого есть хронические заболевания, которые повышают вероятность летального исхода.

Но даже в таких случаях государство должно быть готовым компенсировать негативные последствия вакцинации.

«Из тех миллиардов доз вакцин, которые делаются от всех болезней, серьезные побочные явления происходят где-то в одном случае на миллион, на полтора миллиона доз. И государство должно взять на себя обязательства, если будет строго доказана причинно-следственная связь проблем со здоровьем от прививки, будет компенсировано всё по максимуму, с предоставлением сиделки, жилья, медицинской помощи, и так далее. Государство от этого не разорится, оно разоряется сейчас от того, что люди забивают реанимационные, врачей заражают», - подчеркнул Мясников.

Также он добавил, что COVID-19 не уйдет из человеческой популяции. Даже при масштабной вакцинации и формировании коллективного иммунитета, люди и далее будут болеть COVID-19, но все же сократиться число тяжелых случаев и летальных исходов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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