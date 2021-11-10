Минздрав РФ предложил ввести ковид-комиссаров в медучреждениях

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в медучреждениях. Как отметил заслуженный врач России, для решения этой проблемы больницы и поликлиники должны соблюдать предписания Минздрава. Круглый подчеркнул, что лечебные учреждения являются одним из основных источников заражения.

До 2019 года пациенты заражались в больницах гнойно-септическими инфекциями после операций. Также роженицы подхватывали эндометриты, а новорожденные заражались конъюнктивитом. Были случаи внутрибольничных очагов кори и других вирусных заболеваний. Как выяснилось, в прошлом году свыше 130 тыс. россиян подцепили в больницах новые заболевания, что в 5 раз больше показателя 2019 года.

Врач отметил, что в медучреждениях следует выделить отдельный вход и специальные зоны для пациентов с признаками ОРВИ. Это необходимо для разделения потоков людей.

В России ведется статистика случаев заражения инфекциями после госпитализации. Из этих данных следует, что в минувшем году в больницах заразились 130 803 человека, в том числе коронавирусом. На долю заражений коронавирусом пришелся 31% случаев.

В Минздраве считают, что с целью снижения случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медпомощи, в больницах и поликлиниках следует создать специальные Комиссии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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