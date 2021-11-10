Определена новая цель для вакцин против коронавируса COVID-19

Новое поколение препаратов против коронавируса будут обладать уникальными свойствами — об этом сообщили британские ученые. По словам экспертов, благодаря активизации клеток иммунной памяти, препарат сможет убивать вирус еще на «входе» в организм, передает «РИА Новости».

Альянс британских и сингапурских ученых сообщил о прогнозируемой высокой эффективности препаратов от ковида нового поколения — ожидается, что они смогут вырабатывать защиту против всех мутаций и штаммов COVID-19. Исследователи отметили, что новые вакцины будут созданы не против спайкового белка, как большинство современных препаратов, а против белков репликации — таким образом будут активизированы Т-клетки, которые смогут блокировать патогены вируса еще до его глубокого проникновения в организм.

«Было определено, что именно Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2, позволяют не проникать и не закрепляться вирусу в организме. Такие белки особо эффективно действуют на репликационно-транскрипционный комплекс белков, который вирус использует на самых ранних стадиях своего размножения в организме», - прокомментировал доктор Университетского колледжа Лондона Лео Сведлинг.

Ученый добавил, что вакцины нового поколения не только будут формировать широкий спектр защиты против коронавируса, но и более длительный иммунитет — ведь Т-клетки обладают очень высокой живучестью.

«Т-клетки создадут еще один уровень защиты, дополнительный к тому, который обеспечивают высокоэффективные спайк-ориентированные современные вакцины», - добавил руководитель исследования Мала Майни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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