Часть россиян отрицают ковид и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Вакцинация остается единственным шансом снизить вероятность заражения и тяжелого течения коронавируса.

Несмотря на множество ограничений и стимулирующих мер, нацеленных на то, чтобы россияне активнее вакцинировались, все же немало граждан в стране не спешат получить прививку от коронавируса, передает Лента.ру .

Член этического комитета Медицинского научно-образовательного центра МГУ Елена Брызгалина объяснила, как можно действовать, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Она подчеркнула, что вакцинация не является только индивидуальным медицинским решением, но и массовым мероприятием, необходимым для защиты общества, снижения нагрузки на систему здравоохранения страны, и даже предотвращения негативного влияния на экономику.

Пандемия коронавируса поставила во главу угла вопрос об этически корректном соотношении индивидуального и коллективного блага относительно вакцинации.

Чтобы вакцинация шла успешно, важно максимально давать информацию о ее плюсах, но не скрывать минусы, чтобы граждане трезво оценивали возможные риски, выбирая, что для них более приемлемо. Но при этом обязательно необходимо объяснять все аспекты, не зацикливаясь только на медицинских вопросах.

Эксперт подчеркнула, что даже в условиях пандемии государство не может ущемлять права граждан. Это чревато еще более жестким противодействием. Но также граждане должны осознавать всю ответственность за свои решения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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