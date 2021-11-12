Врач Скулачев рассказал о пользе комбинирования российских и зарубежных вакцин

Россияне, которые любят путешествовать, столкнулись с определенными трудностями - «Спутник V» одобрен не везде. Поэтому и отправляются соотечественники в страны, где можно привиться зарубежными вакцинами. Специалисты не видят в этом ничего плохого. Даже если человек ранее был привит российским препаратом, комбинация с зарубежным организму не навредит, передает телеканал «360».

Полноценных исследований о влиянии смешанных вакцин все еще нет, говорит врач-инфекционист Илья Акинфиев. Поэтому пока можно ссылаться на достаточно ограниченную статистику людей, которые решись на комбинацию препаратов, на свой страх и риск.

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев утверждает, что эффект от смешения вакцин может быть только положительным. Он уверен, что зарубежные вакцины смогут стать отличным бустером для россиян.

«Из общих биологических соображений для бустирования лучше использовать вакцину другого типа. „КовиВак“ и „ЭпиВак“ для этого не подходят по определенным причинам, поэтому если есть возможность сделать Pfizer или Moderna, то это замечательно», — заявил он.

Что касается срока для ревакцинации, то, по словам специалиста, лучше подождать шесть-девять месяцев после первичной вакцинации российским препаратом.

«Любую вакцину можно сделать через шесть месяцев после первой. То, что это безопасно, уже доказано. В остальных случаях, если человек делает повторную вакцинацию через месяц или две недели, человек сам ответственен за свое решение», — высказался Акинфиев.

Самой широко используемой и признанной в мире вакциной является оригинальная AstraZeneca. Она признается 119 странами. Covishield, та же вакцина, но изготовленная в Индии, в ЕС не признается. На втором месте - Pfizer-BioNTech, а на третьем (хоть этот факт многих и удивит) - «Спутник V».

Sinopharm и Moderna находятся только на четвертом и пятом месте соответственно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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