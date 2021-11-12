Реаниматолог о коронавирусе: «Доигрались. Уже дети стали умирать»

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии павильона №?5 временного госпиталя в «Ленэкспо» Петербурга Сергей Винников считает очень страшной нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в России.

В силах граждан было этого не допустить, но еще несколько месяцев назад соотечественники прививались не так активно. Между тем уже с лета большинство пациентов его отделения - молодые люди, 30-40 лет.

Многие пациенты умирают очень быстро - буквально за два три дня. По его словам, появились буквально молниеносные формы заболевания, передает «ТагилСити».

Коронавирус перестал быть избирательным. Так, если ранее заражался один член семьи, то другие могли избежать инфицирования. Теперь такого не происходит: заболел один, заболела вся семья.

«Сейчас в реанимации лежит сразу несколько пациентов до 40 лет с тяжелым поражением легких. Еще один 58-летний мужчина — со 100-процентным поражением легких. Чаще всего такое пишут уже в посмертном эпикризе, но этот мужчина жив. При поступлении поражение легких у него было 25%, за два дня оно достигло 100%», - рассказал страшные подробности реаниматолог.

Самое страшное, говорит Винников, что вирус не щадит и детей - они стали не только чаще заражаться, но и умирать.

«Начали болеть дети и стали умирать. Это та вещь, которая называется «доигрались», - констатирует специалист.

Отношение пациентов к вакцинации врачей удивляет. В первую волну коронавируса россияне слушались врачей, носили маски. Сейчас же, когда есть спасительная вакцина, не только наотрез отказываются от прививки, но еще и СИЗ себя не защищают. Между тем что пациентами реанимаций вакцинированные люди практически не становятся, лучшее доказательство эффективности вакцины. Привитые тоже болеют, но, подчеркивает врач, легко и без последствий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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