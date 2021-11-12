Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации от коронавируса

Некоторые врачи, а не только обычные граждане, недостаточно знают о пользе вакцинации от коронавируса. В том, что вакцинация позволяет снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавируса, можно убедиться на примере прививок от гриппа.

Как уже все успели понять, грипп управляем прививками. К слову, к вакцинации от гриппа также относились негативно, но потом эта ситуация переломилась.

Как заявила профессор Нелли Найговзина, в этом осенне-зимне-весеннем сезоне не исключено, что нас настигнет сочетание всех инфекций - и коронавируса, и гриппа. При 34,4% вакцинированных от ковида в России на 1 миллион человек приходится 7,9 смертей за неделю. В Великобритании при 68,2% вакцинированных - 2,5 смертей.

В России избыточная смертность - 710 тысяч с марта прошлого по сентябрь 2021 года. Из них в Москве - 65,9 тысячи, в Московской области - 41,9 тысячи и в Санкт-Петербурге - 31,5 тыс. Профессор также заявила, что ситуацию усугубляют высокий уровень распространенности неинфекционных заболеваний и сокращение подготовки среднего медперсонала в университетах, пишет ria.ru .

Доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ Елена Баранова также считает, что борьба с неинфекционными заболеваниями является актуальной проблемой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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