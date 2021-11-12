Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации от коронавируса

Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта,
Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что
Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных
О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и
Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они
В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,
Обязательная вакцинация от COVID-19 возможна, если власти готовы выплатить компенсацию всем, у кого возникнут проблемы со здоровьем из-за прививок.
Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с изданием «Вечерняя Москва» призвал
Россия прикрыла свою стратегическую военно-морскую базу в Тартусе (Сирия) дымовой завесой. Снимки порта, предоставленные компанией Maxar
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