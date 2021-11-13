Доктор медицинских наук Иванов высказался против вакцинации несовершеннолетних

Врач Денис Иванов высказался против вакцинации несовершеннолетних в России, потому что это будет «чудовищный эксперимент». Он также отметил, что существуют еще вопросы, на которые «никто не ответил». Об этом сообщает «ЦарьГрад» .

Доктор медицинских наук Денис Иванов выступает против вакцинации детей, потому что если старт кампании по вакцинации детей будет дан, это, по его мнению, положит начало «чудовищному эксперименту», ведь вакцина не успела пройти все необходимые испытания.

«Неизвестно, как данные медицинские иммунобиологические препараты поведут себя на втором-третьем поколении. А не будет ли склонности к возникновению опухолей? А не заблокируют ли они возможность иметь потомство? Ведь на эти вопросы никто не ответил...», - заявил он во время выступления в телеэфире.

Недавно Марьяна Лысенко, главный врач московской больницы №52, в беседе с Первым каналом допустила, что прививать детей от коронавируса в нашей стране начнут уже вначале 2022 года. Это необходимость, потому что дети стали болеть чаще, и у многих заболевание протекает в тяжелых формах.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков на днях привел статистику, согласно которой теперь, когда «ходит» штамм дельта, несовершеннолетние заражаются ковидом в 26 раз чаще, чем в условиях распространения стартового штамма. Тогда они инфицировались редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые вирус связывается с клетками человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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