Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации

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Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации
Здоровье

Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи.

«Побочные эффекты - это нежелательная реакция организма на вакцину, возникающая в дополнение к нормальной реакции на вакцину», - пояснила президент Немецкого общества иммунологии и профессор Института трансплантологии иммунологии в Ганновере Кристин Фальк в своем интервью DW.

Специалист добавила, что они более серьезные, чем поствакцинальная реакция, и в худшем случае могут привести к долгосрочным последствиям для здоровья - таким, как, например, тромбоз (синусовой вены) или миокардит. После вакцинации от COVID-19 они уже были задокументированы.

Иммунолог Карстен Ватцл, в свою очередь, отметил, что термин «долгосрочные последствия» в отношении вакцинации нельзя отделять от побочных эффектов.

«Есть побочные эффекты, связанные с вакцинацией только через некоторое время. Так, если побочный эффект наблюдается только у одного из миллиона привитых человек, эта связь заметна только после вакцинации нескольких миллионов человек», - сказал он.

По словам Ватцла, если побочный эффект выявляется рано, его можно успешно вылечить.

По данным Федерального центра санитарного просвещения, сами вакцины не могут приводить к долгосрочным последствиям.

мРНК-вакцины содержат только отдельный компонент вируса - после их введения иммунная система стимулируется, и против этого компонент образует антитела. Впоследствии мРНК полностью разрушается.

Векторные вакцины разрушаются через короткий период времени, после стимулирования организма на выработку антител, поэтому вызвать реакцию организма через длительный период времени также не могут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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