Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть тяжело, но и умирать. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров назвал три фактора, которые способны оказать влияние на течение заболевания у полностью вакцинированного человека.

Ученый сразу же акцентировал внимание на том, что умирают люди не от прививки, а с прививкой - игра слов в данном случае имеет значение. Потому как если пациент умер именно из-за вакцины, то летальный исход является ее побочным эффектом.

В то же время пройти полный курс вакцинации, заразиться и умереть от коронавируса возможно, потому что ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную защиту от этого. В лучшем случае, говорит Никифоров, речь идет о 95 процентах (эффективность Спутника 92,8% по данным журнала «Ланцет»).

По словам специалиста, существует риск того, что человек может быть не защищен - в силу индивидуальной особенности вакцина может просто не подействовать.

У многих вакцин очень четкая холодовая цепь. Возможно, в России могли разморозить препарат, а не использовали немедленно, нарушив условия хранения, пишет «ЦарьГрад» . Как следствие, вакцина могла не сформировать защиту от коронавируса.

Наконец, умирают от коронавируса те «привитые» граждане, которые вакцину получали только на бумаге - то есть, речь о тех, кто сертификат вакцинации себе просто купил.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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