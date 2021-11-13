Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению, «игрища» с диагнозами могут быть причиной того, что от граждан скрывают пугающие цифры.

Врач подчеркивает, что некоторые люди, которые вакцинировались и заразились, оказываются на больничной койке. Врач отмечает, что за полтора года в России заболело 9 миллионов человек, а вакцинировались 50 миллионов. При этом 18% привитых уже госпитализированы, значит, вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения.

Больше всего госпитализированных из числа привитых людей в Московской области. Следом идет Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там по 12% привитых среди общего числа пациентов ковид-больниц.

Денис Иванов полагает, что официальные цифры могут быть далеки от реальных, пишет Царьград .

Военный врач подчеркнул, что причина того, что в больницу попадают привитые, заключается не в том, что они купили сертификаты, как заявил Александр Гинцбург. Иванов полагает, что причина именно в сокрытии реальных цифр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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