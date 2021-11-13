Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных
Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что
О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и
В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране
Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они
Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению,
Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть
В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,
Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя
Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи. «Побочные эффекты -
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