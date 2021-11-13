Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Image 16+
Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения
Здоровье

Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам.  По его мнению,  «игрища» с диагнозами могут быть причиной того, что от граждан скрывают пугающие цифры.

Врач подчеркивает, что некоторые люди, которые вакцинировались и заразились, оказываются на больничной койке. Врач отмечает,  что за полтора года в России заболело 9 миллионов человек, а вакцинировались 50 миллионов. При этом 18% привитых уже госпитализированы, значит, вероятность госпитализаций после прививки  больше, чем от естественного заражения. 

Больше всего госпитализированных из числа привитых людей в Московской области. Следом идет Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там по 12% привитых среди общего числа пациентов ковид-больниц.

Денис Иванов полагает, что официальные цифры могут быть далеки от реальных, пишет Царьград.

Военный врач подчеркнул, что  причина того, что в больницу попадают привитые, заключается не в том, что они купили сертификаты, как заявил Александр Гинцбург. Иванов полагает, что причина именно в сокрытии реальных цифр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Вчера, 19:48

Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Вчера, 16:03

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации

Вчера, 12:13

Доктор медицинских наук Иванов высказался против вакцинации несовершеннолетних

Вчера, 10:48

Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации от коронавируса

12-11-2021, 19:33

Реаниматолог о коронавирусе: «Доигрались. Уже дети стали умирать»

12-11-2021, 16:28

Врач Скулачев рассказал о пользе комбинирования российских и зарубежных вакцин

12-11-2021, 13:43

Часть россиян отрицают ковид и не хотят прививаться. Как их переубедить?

12-11-2021, 09:13

Стало известно о новом побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson: редкое воспаление позвоночника

11-11-2021, 18:18

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

11-11-2021, 12:38

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

11-11-2021, 11:03

Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

11-11-2021, 09:53

Определена новая цель для вакцин против коронавируса COVID-19

10-11-2021, 20:58

Минздрав РФ предложил ввести ковид-комиссаров в медучреждениях

10-11-2021, 20:03

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

10-11-2021, 15:08

Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19

10-11-2021, 11:33

Академик Зверев призвал отказаться от вакцинации детей против коронавируса COVID-19

10-11-2021, 10:53

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

9-11-2021, 23:53

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

9-11-2021, 16:08

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

9-11-2021, 15:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека
  • 12-11-2021, 11:13

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»
  • 11-11-2021, 11:03

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 11-11-2021, 12:38

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и

В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений
  • Вчера, 13:58

В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений

В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России
  • 12-11-2021, 15:33

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России

Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они

Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения
  • Вчера, 19:48

Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению,

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации
  • Вчера, 16:03

Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого
  • 12-11-2021, 11:33

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого

В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,

Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации
  • 11-11-2021, 18:28

Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации

Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации
  • Вчера, 12:13

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации

Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи. «Побочные эффекты -