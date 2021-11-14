WeChat: причиной онкологии могут быть три вредные привычки, связанные с мытьем посуды

Image 16+
WeChat: причиной онкологии могут быть три вредные привычки, связанные с мытьем посуды
Здоровье

Ошибки при мытье посуды могут спровоцировать рак, заявили ученые.

Издание WeChat опубликовало результаты исследования, которое показало, что в 2020 году на 19,29 млн случаев рака, выявленных по всему миру, 4,57 миллиона пришло на Китай. Вошли в первую четверку заболевания раком, помимо Китая, США, Индия и Япония.

Эксперты из Поднебесной связывают треть случаев онкологии с образом жизни и генетическими факторами. Но в числе факторов, провоцирующий рак, также экология и низкий уровень безопасности пищевых продуктов. Также может провоцировать рак ошибки при мытье посуды, уверены ученые.

Эксперты призывают не использовать моющие средства низкого качества. Они содержат формальдегиды, которые вредны для здоровья. В моющие средства их добавляют для того, чтобы продлить срок хранения. Длительное вдыхание формальдегида концентрацией 0,45 мг/м3 может привести к увеличению частоты хронических респираторных заболеваний.

Не стоит сразу после мытья ставить мокрую посуду в шкаф. Это может провоцировать образование среды, которая подходит для размножения бактерий, вредных для здоровья.

Также ошибочно замачивать посуду надолго. Если посуда находится несколько часов в воде, все это время на ней могут развиваться бактерии, в том числе смертельно опасные.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперты рассказали, почему врачи могут поставить диагноз коронавирусная инфекция при отрицательном ПЦР-тесте

Сегодня, 16:03

Врач из Урала Соловьев: «ковидный серфинг» ведет к росту смертей

Сегодня, 16:03

Военный трибунал вместо вакцинации: Антипрививочникам грозят жесткие меры

Сегодня, 10:13

WeChat: причиной онкологии могут быть три вредные привычки, связанные с мытьем посуды

Сегодня, 09:13

Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Вчера, 19:48

Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Вчера, 16:03

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации

Вчера, 12:13

Доктор медицинских наук Иванов высказался против вакцинации несовершеннолетних

Вчера, 10:48

Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации от коронавируса

12-11-2021, 19:33

Реаниматолог о коронавирусе: «Доигрались. Уже дети стали умирать»

12-11-2021, 16:28

Врач Скулачев рассказал о пользе комбинирования российских и зарубежных вакцин

12-11-2021, 13:43

Часть россиян отрицают ковид и не хотят прививаться. Как их переубедить?

12-11-2021, 09:13

Стало известно о новом побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson: редкое воспаление позвоночника

11-11-2021, 18:18

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

11-11-2021, 12:38

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

11-11-2021, 11:03

Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

11-11-2021, 09:53

Определена новая цель для вакцин против коронавируса COVID-19

10-11-2021, 20:58

Минздрав РФ предложил ввести ковид-комиссаров в медучреждениях

10-11-2021, 20:03

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

10-11-2021, 15:08

Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19

10-11-2021, 11:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека
  • 12-11-2021, 11:13

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных

В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений
  • Вчера, 13:58

В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений

В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране

Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения
  • Вчера, 19:48

Доктор наук Иванов: вероятность госпитализаций после прививки больше, чем от естественного заражения

Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению,

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России
  • 12-11-2021, 15:33

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России

Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они

Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации
  • Вчера, 16:03

Врач назвал причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого
  • 12-11-2021, 11:33

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого

В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,

Новости партнеров
Новости партнеров
Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации
  • 11-11-2021, 18:28

Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации

Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя

Врачи рассказали, почему в России столько медиков-антиваксеров
  • Сегодня, 10:13

Врачи рассказали, почему в России столько медиков-антиваксеров

Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране,

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации
  • Вчера, 12:13

Иммунологи рассказали, есть ли отдаленные последствия вакцинации

Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи. «Побочные эффекты -

Германия перебросила военных и боевую технику на белорусскую границу
  • Вчера, 16:38

Германия перебросила военных и боевую технику на белорусскую границу

На польско-белорусской границе, которую штурмуют тысячи беженцев с Ближнего Востока, сохраняется прежняя напряженность. В Берлине и Варшаве выступили