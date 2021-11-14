WeChat: причиной онкологии могут быть три вредные привычки, связанные с мытьем посуды

Ошибки при мытье посуды могут спровоцировать рак, заявили ученые.

Издание WeChat опубликовало результаты исследования, которое показало, что в 2020 году на 19,29 млн случаев рака, выявленных по всему миру, 4,57 миллиона пришло на Китай. Вошли в первую четверку заболевания раком, помимо Китая, США, Индия и Япония.

Эксперты из Поднебесной связывают треть случаев онкологии с образом жизни и генетическими факторами. Но в числе факторов, провоцирующий рак, также экология и низкий уровень безопасности пищевых продуктов. Также может провоцировать рак ошибки при мытье посуды, уверены ученые.

Эксперты призывают не использовать моющие средства низкого качества. Они содержат формальдегиды, которые вредны для здоровья. В моющие средства их добавляют для того, чтобы продлить срок хранения. Длительное вдыхание формальдегида концентрацией 0,45 мг/м3 может привести к увеличению частоты хронических респираторных заболеваний.

Не стоит сразу после мытья ставить мокрую посуду в шкаф. Это может провоцировать образование среды, которая подходит для размножения бактерий, вредных для здоровья.

Также ошибочно замачивать посуду надолго. Если посуда находится несколько часов в воде, все это время на ней могут развиваться бактерии, в том числе смертельно опасные.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей