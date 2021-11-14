Военный трибунал вместо вакцинации: Антипрививочникам грозят жесткие меры

Несмотря на пандемию коронавируса, немало стран до сих пор не могут провести успешно кампанию по вакцинации населения.

Власти придумывают различные меры, действуя как убеждениями, так и запугиваниями, чтобы заставить людей вакцинироваться от коронавируса, рассказывает РИА Новости .

В Португалии, к примеру, антиваксеров называют военными преступниками, а в Сингапуре привлекают к уголовной ответственности.

Провалилась массовая вакцинация и в Украине. Там противники вакцинации говорят о том, что вакцинация запущена Биллом Гетсом, чтобы создать 5G-цифровой концлагерь и богатые люди смогли контролировать бедных.

Пока власти Украины ввели карантинные ограничения, которые затрагивают в основном непривитых граждан. Но это серьезный удар для экономики, так как невакцинированных подавляющее большинство и многие из них категорически против вакцинации от коронавируса.

Более жесткие меры борьбы с антипрививочниками ввели в Сингапуре. Там законодательно запретили распространять фейковые новости, поэтому против создателей и модераторов антиваксеровских сайтов и групп возбуждают уголовные дела.

В Португалии против вакцинации и карантина люди выходят на акции протеста. Но власти решились на серьезные меры и сейчас там тех, кто призывает не вакцинироваться, приравнивают к военным преступникам. Во Франции ковид-диссидентам грозят увольнением, а первыми в рядах уволенных могут оказаться медики, учителя и работники соцслужб. В Восточной Европе, к слову, антиковидные настроения проявляются еще более ярко.

Достаточно активно выступают антиваксеры в США. Многие из них убеждены, что вакцинация запущена для того, чтобы уничтожить бедных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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