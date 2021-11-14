Врач из Урала Соловьев: «ковидный серфинг» ведет к росту смертей

Эксперт лабораторной диагностики из Урала Александр Соловьев прокомментировал развитие эпидемиологической ситуации в России. Эксперт указал, что значительное ускорение циркуляции штамма «Дельта» в стране обусловлено, в том числе, недостаточными антиковидными мерами, предпринимаемыми Минздравом РФ, передает «LentaChel.ru».

Уральский врач Александр Соловьев проанализировал рост заболеваемости коронавирусом в России, и обозначил тенденцию «ковидного серфинга». По словам эксперта, вместо того, чтобы сорвать «аварийный тормоз», и внедрить тотальный карантин, деятельность россиян продолжает формировать тотальное распространение вируса.

«Мы находимся на самом гребне ковид-серфинга, мы никак не можем нивелировать эти волны, создать стабильную эпидемиологическую картину в стране. Чем дольше у нас будут держаться пиковые значения заболеваемости, тем больше людей сорвется в пропасть, и погибнет от осложнений ковида», - прокомментировал Александр Соловьев.

Специалист подчеркнул, что несмотря на активную кампанию по вакцинации, в России так и не было предпринято эффективных сдерживающих мер по распространению вируса — даже возможность посещения общественных мест только по QR-коду не сдерживает циркуляцию вируса, поскольку многие граждане попросту покупают справку о вакцинации.

«На сегодняшний день у нас нет не только эффективных мер сдерживания, но и действенных методов лечения самой болезни», - добавил Соловьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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