Эксперты рассказали, почему врачи могут поставить диагноз коронавирусная инфекция при отрицательном ПЦР-тесте

Эксперты указали причины, по которым медики могут диагностировать диагноз COVID-19 даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Указывается, что в определении диагноза определяющим может являться не результат ПЦР-тестирования, а состояние слизистой, тест на антитела М и состояние легких, передает «Царьград».

Согласно предписанию Минздрава, подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция» может происходить только при наличии положительного ПЦР-теста, однако на практике зачастую оказывается, что тест дает отрицательный результат, тогда как все остальные симптомы и анализы подтверждают наличие коронавируса.

Заместитель главного врача по поликлинике областной больницы №2 Челябинска Анна Авладеева прокомментировала, что диагностика ковида должна иметь комплексный подход, а не определение сугубо по ПЦР-тесту. Врач отметила, что зачастую состояние слизистой, результат КТ-исследования прямо демонстрируют наличие коронавируса — однако тест дает отрицательный результат.

«В этом случае медики ставят такой диагноз: неподтвержденная коронавирусная инфекция, потому что официальное подтверждение ковида возможно только при наличии положительного ПЦР», - прокомментировала специалист.

Ее коллега, врач-инфекционист Лариса Якушова добавила, что диагноз «ковид» можно поставить не только по ПЦР-тесту, но и по антителам М — они показывают, что человек недавно перенес заболевание.

«Если в динамике идёт нарастание иммуноглобулинов G, это уже правомочный диагноз даже при отрицательном ПЦР», - отметила врач.

Примечательно, что согласно постановлению Минздрава, тест на антитела является вспомогательным методом диагностики ковида, но в случае, если невозможно взять мазок из слизистой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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