Антипрививочникам в РФ нанесли аргументированный ответный удар

Российские врачи развенчали абсурдные заявления антипрививочников в ходе научной конференции Futuremed, которая проходила в Петербурге.

В рамках этой конференции обсуждались доводы противников вакцинации, передает РБК .

В частности, биолог Антонина Обласова объяснила, почему ошибочно говорить о недостаточных испытаниях вакцин. Она подчеркнула, что вакцины от коронавируса, одобренные в России, разработаны на базе уже проверенных ранее технологий. Поэтому ошибочно заявлять, что они одобрены для массового применения без необходимых этапов исследования их безопасности и эффективности.

Инфекционист Валентин Ковалев заверил, что многие случаи летального исхода после вакцинации нельзя связать непосредственно с получением прививки. Эти люди умирали зачастую от тех заболеваний, которые у них были. Он добавил, чтобы доказать вред вакцины, нужны дополнительные исследования.

Ковалев добавил, что вакцинация защищает от новых штаммов, хотя частично эффективность вакцин действительно может снижаться.

Обласова также развенчала мифы о том, что вакцинация может спровоцировать бесплодие и другие проблемы со здоровьем. Она заверила, что вакцины протестированы и никаких доказательств того, что они влияют на репродуктивную функцию, не было получено. Есть доказательства того, что аденовирус, лежащий в основе вакцины, не может влиять на генетическую информацию или синтез спермы/яйцеклеток в организме.

Что же касается формирования иммунитета после вакцинации, то действительно, он вырабатывается примерно у 90%. Еще у 10% он может не сформироваться в силу особенностей их организма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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